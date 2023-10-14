نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار بأكاديمية ناصر: القوات المسلحة شاركت بكل أفرعها في حفل تخرج الكليات العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب اللواء الدكتور محمد زكي الألفي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن سعادته بحفل تخريج طلاب الكليات العسكرية 2023، بحضور عدد من الوزراء ورجال الدولة.

وأشار اللواء الدكتور محمد زكي الألفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الاحتفال جاء بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيد، وكان حفلا متميزا شاركت به القوات المسلحة بكل أفرعها الرئيسية بحضور أهالي الطلاب.

تابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، شهد الحفل العديد من العروض القتالية التي يمكن أن تنفذها القوات المسلحة، بالإضافة إلى بعض الاستعراضات الجوية من رجال سلاح المظلات والقوات الخاصة، مؤكدا أنهم قدموا عروضا رائعة.