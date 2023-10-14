نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقامة معارض للمنتجات الحرفية واليدوية بمراكز شباب الجيزة.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة إدارة تمكين الشباب معرض للمنتجات الحرفية واليدوية بنادي الطالبية الرياضي التابع لإدارة شباب العمرانية.

وبمشاركة عدد كبير من العارضين لمنتجات ( الخرز، الكرستال، الشموع، الكروشيه، الاكسسوارات، المفروشات وغيرها من المنتجات).

وتهدف المعارض إلى المحاولة فى المساعدة على تسويق منتجات الشباب لتعود عليهم بالدخل وإحياء هذه الحرف بعد أن كانت مطموسة لفترة طويلة ولتعود على المرأة المعيلة والمطلقة والأسرة المصرية بزيادة دخلها أو إعانتها على ظروفها المعيشية.

والجدير بالذكر أن المعرض استمر على مدار يومي الخميس والجمعة بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي وأيضا ستظل هذه المعارض مستمرة على التوالي بمراكز وأندية مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

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