نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستاذ اجتماع سياسي: الشعب الفلسطيني لن يقبل بوطن بديل لبلاده المحتلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن مصر حاضنة للقضية الفلسطينية منذ نكبة 48، وحاربنا ضمن 4 جيوش عربية حرب فلسطين، وجميع رؤساء مصر على مدار التاريخ دائما يدعمون ويحملون على عاتقهم نصرة القضية الفلسطينية.

وأضاف الدكتور محمد سيد أحمد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي يدافع منذ توليه المسؤولية عن الشعب الفلسطيني ويحاول حل الأزمة الفلسطينية وناشد المجتمع الدولي بالتدخل وأن يكون عادلا، وقدم العديد من المساعدات للشعب الفلسطيني.

تابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة الجماعية برعاية المجتمع الدولي الذي يقف متفرجا، في عمل غير إنساني من الكيان الصهيوني بعد قطع الكهرباء والغاز والماء وكل المساعدات الطبية، لافتا إلى أن مصر تحاول وقف الآلة الصهيونية التي تحاول تصفية الفلسطينيين، مؤكدا على أن سيناء خط أحمر وكل من ينادي بمحاولة توطنين الشعب الفلسطيني هذا معناه تصفية القضية الفلسطينية.