نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى: فلسطين قضيتنا العربية الأولى.. ومصر ستظل الحاضنة لقضايا العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد موسى، على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية التي تعد قضيتنا العربية الأولى وهذا الأمر محوري سواء للحكومة المصرية أو الشعب المصري.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مصر دائما هي خط الدفاع الأول عن المصالح الفلسطينية والذي قدمته مصر وما زالت تقدمه ولأشقائنا الفلسطينيين لم يقدمه أي أحد، ومصر هي الدولة العربية الوحيدة التي قدمت دم وشهداء من أجل القضية الفلسطينية.

تابع محمد موسى، ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة لن يكون المرة الأولى ولا الأخيرة سيتكرر كل فترة إذا لم تحل القضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية، تحية لكل بطل قدم دمه وحياته وتصدي لمخططات الغرب التي تستهدف قتل الأبرياء وتصفية أبناء الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وحلحلتها، موضحا أن مصر كانت وستظل الحاضنة الكبرى لقضايا الأشقاء العرب.