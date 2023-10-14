نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى: مخطط توطين الفلسطينيين بسيناء أمريكي إسرائيلي إخواني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر الإعلامي محمد موسى، من إعادة إنتاج خطة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما التي كانت تستهدف منح مبلغ 25 مليار دولار لجماعة الإخوان الإرهابية كانت منها 8 مليارات أخدهم الإرهابي خيرت الشاطر تحت حساب بيع منطقة رفح والشيخ زويد والعريش لتنضم لقطاع غزة و10 مليارات مقابل تسليم جنوب سيناء لإسرائيل.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، جماعة الإخوان الإرهابية كانت ولا زالت جزء من مخططات لتفتيت المنطقة العربية طبقًا للخطة اللي وضعتها أمريكا.

تابع،: "ما يروج على السوشيال ميديا عن توطين الفلسطينيين في سيناء يستهدف إعادة إنتاج سيناريو وخطة أمريكانية قديمة كان المفترض تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية في سيناء في عهد المخلوع محمد مرسي.. اللي هي خطة توطين الفلسطينيين في سيناء ولكن ثورة 30 يونيو دحرتها ودمرتها".