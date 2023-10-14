نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى: مخططات الغرب تستهدف تصفية الشعب الفلسطيني وحلحلته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد موسى، إن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة لن يكون المرة الأولى ولا الأخيرة سيتكرر كل فترة إذا لم تحل القضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية، تحية لكل بطل قدم دمه وحياته وتصدي لمخططات الغرب التي تستهدف قتل الأبرياء وتصفية أبناء الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وحلحلتها.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مصر دائما هي خط الدفاع الأول عن المصالح الفلسطينية والذي قدمته مصر وما زالت تقدمه ولأشقائنا الفلسطينيين لم يقدمه أي أحد، ومصر هي الدولة العربية الوحيدة التي قدمت دم وشهداء من أجل القضية الفلسطينية.

ووجه محمد موسى رسالة إلى رواد السوشيال ميديا قائلا: اعرفوا تاريخ مصر كويس مع القضية الفلسطينية واللي قدمته مصر قبل ما تروجوا كلام الحقيقة أقل ما يقال عليه أنه تلفيق ومتاجرة إحنا بتوع الفعل مش بتوع التهليل".