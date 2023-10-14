نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى: توطين الفلسطينيين في سيناء مرفوض شكلًا وموضوعًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد موسى، إن مصر كانت وستظل الحاضنة الكبرى لقضايا الأشقاء العرب، والتاريخ سجل مساهمات الدولة المصرية العديدة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، ما يروج على السوشيال ميديا عن توطين الفلسطينيين في سيناء يستهدف إعادة إنتاج سيناريو وخطة أمريكانية قديمة كان المفترض تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية في سيناء في عهد المخلوع محمد مرسي.. اللي هي خطة توطين الفلسطينيين في سيناء ولكن ثورة 30 يونيو دحرتها ودمرتها.

تابع محمد موسى، مسألة توطين أخونا الفلسطينيين في سيناء أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا.. لا ألأمن القومي المصري هيسمح بده ولا القضية الفلسطينية هتكون موجوده لو اتجهنا للكلام ده لأن اللي بيتكلم عن كده يبقي بيخلص علي القضية الفلسطينية من جذورها".