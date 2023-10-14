حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الاحد 15-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 أكتوبر 2023 08:28 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل اليوم الاحد 15-10-2023

مهنياً: يوم جيد جدا يعطيك جرعة من الحظوظ الحلوة فتتحرك بكل ثقة وقد تخوض مجالاً جديداً في العمل، وهذا لن يكون سهلاً فكن مستعداً لتحديات جديدة.

عاطفياً: طباع الشريك الحادة ربما زادت عن حدها، يستحسن أن تتدارك الموضوع قبل تفاقمه.

صحياً: تنزع من رأسك فكرة أنك مصاب بمرض خطير وتنطلق في مسار جديد شعاره الصحة أولاً.

حظك اليوم برج الثور اليوم الاحد 15-10-2023

مهنياً: من الايام الأكثر حظا تتبقى دفعا الى الامام والى الاعلى ما يجعلك تختبر جديداً مشوّقاً، وتُقدَّم إليك خيارات كثيرة وتتعزّز ثقتك بالنفس.

عاطفياً: مكاسب غير متوقعة في العلاقة تنعكس ارتياحاً عند الشريك وتزيده تعلقاً بك.

صحياً: تتخلص من هموم الماضي الثقيلة عبر القيام برحلات ترفيهية تبعدك عن القلق.

حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الاحد 15-10-2023

مهنياً: انت محظوظ بوجود اشخاص كفوءين ومحبين الى جانبك يشاعدوك ما يجعلك تتوّج فترة واعدة، ما قد يعني مشروعاً مشتركاً مع بعض الأقوياء وعملاً إبداعيّاً.

عاطفياً: في الجو حب وعواطف حارة وعملية إبداعية، هذا ما يشير إليه الجو الذي تعيشه هذا اليوم.

صحياً: نفسيتك المرحة وطبعك الهادئ يكونان أحد العوامل الإيجابية في استقرار وضعك الصحي.

حظك اليوم برج السرطان اليوم الاحد 15-10-2023

مهنياً: لا للارتجال والتسرع سيكون بانتظارك مستلزمات طارئة لذلك تجنّب الأجواء السلبية المسيطرة، ولا تتدخل في أمور لا تعنيك، فقد تكون هذه الاخيرة حافلة بالفخاخ والأخطار.

عاطفياً: تنقلب المعطيات لمصلحتك لتبدأ مرحلة جديدة، وإذا كنت تبحث عن علاقة فقد تتوافر لك فرص جيدة.

صحياً: قد يشتد الغضب وتشعر بعدم الأمان او تطالب بحقّ وتُقابل برفض فتنفعل وتنهار.

حظك اليوم برج الاسد اليوم الاحد 15-10-2023

مهنياً: احد الايام الافضل يحمل تشارك تجدد أعمالك وقراراتك وربما فرصاً جديدة لها علاقة باتفاقات قديمة لك مع بعض المؤسسات أو رجال الأعمال.

عاطفياً: تسيطر الهواجس العاطفية على تفكيرك، وقد تخرج قصة شخصية إلى العلن وتشكّل بعض الاضطراب العابر.

صحياً: إحذر قد تصاب بأزمة غضب او تسمع كلاماً مسيئاً أو تتعرض لإهانات ولا تستطيع السكوت عنها.

حظك اليوم برج العذراء اليوم الاحد 15-10-2023

مهنياً: اغلب مشاكلك الضغوطات والمسؤوليات المهنية التي هي مصدر قلق وعلى الارجح قد تخسر رهاناً أو صفقة أو عرضاً مغرياً، من الواضح أن هنالك تعباً وإرهاقاً ومسؤوليات متراكمة ومتتالية.

عاطفياً: اذا رغبت في ترك الشريك، عليك ان تصارحه بالأسباب والدوافع لذلك مراعاة لشعوره، لكنك لن تتركه لأنك تعشقه.

صحياً: إذا كنت تتعثر كثيراً في خطوات وتخطو خطوات ناقصة فاخضع لاختبار ترقق العظام.

حظك اليوم برج الميزان اليوم الاحد 15-10-2023

مهنياً: الامور فعليا جيدة مدعمة ومسهلة من المثلث الفلكي الهوائي يوم ايجابي للاستقرار يعدك هذا اليوم بالأفضل فلن تتعرقل المساعي والمشاريع أو تتغير المواعيد والالتزامات.

عاطفياً: إذا كانت العلاقة تتطلب منك مجازفة أو تضعك أمام أخطار معيّنة عليك الحرص الشديد وتجنّب المتاعب.

صحياً: تضع نصب عينيك ضرورة متابعة وضعك الصحي مع طبيبك المختص قبل تفاقم الأمور.

حظك اليوم برج العقرب اليوم الاحد 15-10-2023

مهنياً: مشرق جذاب الظروف ملائمة ما يجعلك تبذل نشاطاً كبيراً على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.

عاطفياً: التعاون الجدّي والمخلص والنابع من القلب مع الشريك يثبّت العلاقة بينكما وتغدو الصورة أكثر وضوحاً من السابق.

صحياً: لا تتوقع من ممارسة الرياضة كل الخير شرط أن تقوم بها كما هو مطلوب منك.

حظك اليوم برج القوس اليوم الاحد 15-10-2023

مهنياً: حاول ان تتعود على الصبر ولا تتسرع حتى لا تندم على افعال او اقوال ولا تترك خيالك يسيطر على عقلك، لأن الأمور على أرض الواقع تختلف كثيراً.

عاطفياً: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيداً من الشفافية في التعامل معه.

صحياً: تتنادى ومجموعة من الأصدقاء إلى القيام برحلة صيد لممارسة هوايتك والترفيه عن نفسك.

حظك اليوم برج الجدي اليوم الاحد 15-10-2023

مهنياً: امورك جيدة تضع النقاط على الحروف وتتعزز قدراتك وتجد حلولاً لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل.

عاطفياً: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلاً فقد تصاب بالخيبة على أثر تصرّف غير مسبق منه.

صحياً: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلاً.

حظك اليوم برج الدلو اليوم الاحد 15-10-2023

مهنياً: المور جيدة متحمس للقيام بافضل ما تستطيع وعلى الارجح قد تحقق أمنية لذلك عليك استغلال الأجواء الإيجابية في العمل إلى أقصى الحدود، وخصوصاً أن الفترة المقبلة قد تشهد ركوداً وعدم استقرار.

عاطفياً: حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصاً واصمد أمام سحر الجنس الآخر.

صحياً: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.

حظك اليوم برج الحوت اليوم الاحد 15-10-2023

مهنياً: قد تتع ض في هذا اليوم المتقلب تلى حملة شرسة حاول ان تضبط ردات فعلك وتجنّب التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرّض وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل، لكنك تستدرك الأمر سريعاً.

عاطفياً: تفاهم مع الشريك يظهر لك حقيقته ويكشف أمامك شفافيته وإخلاصه، فتبدو الأمور أكثر وضوحاً.

صحياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد تنفجر وتحطم وضعك الصحي، انتبه.