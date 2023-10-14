أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة اليوم السبت 14 أكتوبر 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 14 أكتوبر 2023، يسود طقس اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

درجات الحرارة

القاهرة 29:22

العاصمة الإدارية 29:21

6 أكتوبر 30:21

بنها 29:22

دمنهور 28:21

وادي النطرون 29:22

كفر الشيخ 28:21

المنصورة 28:22

الزقازيق 29:22

شبين الكوم 29:21

طنطا 28:21

دمياط 27:22

بورسعيد 27:22

الإسماعيلية 30:20

السويس 30:21

العريش 28:20

رفح 27:21

رأس سدر 32:22

نخل 27:13

كاترين 24:16

الطور 28:20

طابا 28:24

شرم الشيخ 32:24

الإسكندرية 27:21

العلمين الجديدة 26:21

مطروح 26:19

السلوم 26:18

سيوة 29:17

رأس غارب 32:24

الغردقة 32:24

سفاجا 32:24

مرسى علم 33:25

شلاتين 33:25

حلايب 31:25

أبو رماد 32:24

رأس حدربة 31:25

الفيوم 30:19

بني سويف 30:19

المنيا 30:18

أسيوط 30:17

سوهاج 31 21

قنا 34 22

الأقصر 34 23

أسوان 35 23

الوادي الجديد 34 19

أبو سمبل 36 24