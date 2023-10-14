حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنشر كلمة لممثلي النقابات والكيانات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 أكتوبر 2023 11:28 صباحاً - استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مجموعة من النقابات والمؤسسات والكيانات، حيث كانت هذه اللقاءات فرصة قيمة لتبادل الرؤى والأفكار مع ممثلي هذه المنظمات والكيانات والاستماع إلى تطلعات أعضائها والمواطنين.

وتنظم تلك النقابات والمؤسسات والكيانات سلسلة من الندوات التوعوية لتبصير المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري وممارسة حقوقهم الدستورية، وتسليط الضوء على أهمية الانتخابات ودورها في تحقيق الديمقراطية وبناء مستقبل مصر المزدهر.