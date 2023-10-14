نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يلتقي أعضاء بعثة الرى المصرى بأوغندا لمتابعة أعمال البعثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، يرافقه السفير منذر سليم السفير المصري فى أوغندا وأعضاء بعثة الري المصري بأوغندا، مهندسي الري المصري بأوغندا، لمتابعة أعمال البعثة ومشروعات التعاون الثنائي الحالية بين مصر وأوغندا والتى يشرف عليها اعضاء البعثة والرؤية المستقبلية لتعزيز وتعميق التعاون مع أوغندا.

وأشاد الدكتور سويلم بدور بعثة الري المصري بأوغندا في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى منذ إنشاء سد أوين وحتى الآن وبما يخدم رسالة مصر في تحقيق التنمية لشعوب دول حوض النيل.

واستعرض سويلم، خلال اللقاء، مهام بعثة الرى المصرى فى مجال متابعة القياسات المائية وكذا الإشراف على تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون الثنائي في مجالات الموارد المائية ومقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى وتقديم كافة سبل الدعم الفني للأشقاء من دولة أوغندا.

وصرح سويلم أن تواجد بعثة الرى المصرى باوغندا خير دليل على حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل ونقل الخبرات المصرية لها في كافة المجالات التي يحتاجها المواطنين بهذه الدول، مثل ما تحقق فى "المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى" لإزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات والمساهمة في الحد من مخاطر الفيضان والحفاظ على القري والمدن المطلة على البحيرات من أخطار الفيضانات، وكذلك مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا والذي ساهم في حماية أرواح المواطنين والممتلكات من أخطار الفيضانات وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، كما تم إنشاء العديد من خزانات حصاد مياه الأمطار لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية في المقاطعات البعيدة عن مصادر المياه، وحفر ٧٥ بئر جوفي فى أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني أوغندا.