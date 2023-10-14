نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالرقم القومي.. ننشر نتيجة المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن أسماء المقبولين بنتيجة مسابقة 30 ألف معلم (معلم فصل- رياض اطفال) على موقع المديرية.

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وكشفت المديرية، إلى أن النتائج سوف تعلن بالإدارات التعليمية المختلفة غدا الأحد الموافق 2023/10/15، طبقا لمحل السكن ومن واقع بطاقة الرقم القومي، لإستيفاء مسوغات التعاقد.

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وأكدت مديرية تعليم الجيزة، أن الإدارات التعليمية ستبدأ من غدا الأحد، إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد لتسليمهم العمل فى المدارس.

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حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعلان أسماء المعلمين الجدد للتعاقد معهم بشكل سريع لسد العجز فى المعلمين بالمدارس.