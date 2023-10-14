المجلس القومى للمرأة يطلق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات”دوي”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 أكتوبر 2023 01:31 مساءً - تنطلق اليوم فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، التى ينفذها المجلس القومى للمرأة وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم وذلك بمحافظات (القاهرة والاسكندرية و الجيزة والقليوبية ودمياط والشرقية، وقنا واسيوط واسوان وسوهاج )، والتي تهدف الى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية ، وتستمر حتى ١٩ أكتوبر .

وأكدت ايزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية ، ان الفعاليات تتضمن عقد معسكرات بالمدارس بالمرحلة الاعدادية بالمحافظات المذكورة، وتشمل المعسكرات تنظيم دوائر حكي للفتيات ، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة والرسم بالصلصال ورسم جدارية لدوى علي جدران المدرسه التي سيتم تنفيذ المعسكر بها، بالاضافة الى فقرات فنية وعقد نادي مشاهدة وحوار للاجيال للطالبات واسرهم وفتح المناقشات المجتمعيه بينهم ….

وأوضحت ايزيس محمود أن الفعاليات تتضمن ايضا عقد دورة تدريبية لمجموعة من الميسرات بالبرنامج الوطنى لتمكين الفتيات "نورة" بمحافظتى اسيوط وسوهاج لدمجهن في برنامج تمكين الفتيات دوى لتكون المجموعة قادرة على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة .