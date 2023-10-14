رئيس مجلس الوزراء يزور محافظة بورسعيد و يتفقد الشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 أكتوبر 2023 01:31 مساءً - رئيس الوزراء و مرافقوه يفتتحون المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التنفيذي ... و مبنى الديوان العام المطور.

في إطار زيارته لمحافظة بورسعيد ، اليوم ، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه ، الشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء والسلامة العامة، بالديوان العام، وذلك بحضور اللواء هشام ٱمنة وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وخلال الجولة، افتتح رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التنفيذي بمجمع المصالح بالديوان العام، والذي تم تطويره على أعلى مستوى، للارتقاء بمستوى الخدمة ، في ظل ما تشهده المنظومة الادارية من تطور غير مسبوق بمحافظة بورسعيد .

و قام رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق بالمرور على أقسام المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التتفيذي بمجمع المصالح، و حرص على التأكد من انتظام سير العمل داخل المركز، كما التقى موظفي المركز، وشدد على أهمية الدقة والسرعة في إنجاز الأعمال والتيسير على المواطنين، و التطوير المستمر لمستوى الأداء،، مشيرا أننا نهدف في المقام الاول لتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين.

كما تم افتتاح وتفقد مبنى الديوان العام المطور، والذي شهد تطورا كبيرا، ضمن خطة الارتقاء بالمنظومة الإدارية في محافظة بورسعيد ، حيث أشاد معالي رئيس مجلس الوزراء بالتطور الاداري الذي شهدته محافظة بورسعيد، و الذي يأتي ضمن منظومة موسعة لتطبيق التحول الرقمي في جميع المحافظات المصرية