الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في المقاومة لاستعادة حقه المسلوب وأرضه المحتلة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 أكتوبر 2023 01:32 مساءً - يُعرب حزب الشعب الجمهوري عن دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في المُقاومة من أجل استعادة حقه المسلوب وأرضه المُحتلة، ومُواجهة ما جرى من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية على أراضي القدس المُحتلة من قبل الكيان المُحتل خلال الفترات الماضية، والتي أدت إلى توتر الأوضاع على الأراضي الفلسطينية .

كما يُعلن الحزب رفضه لدعوات الكيان المُحتل بتوجيه أهالي غزة نحو الحدود المصرية لأن هذه الخطوة تتضمن نوايا خبيثة للقضاء على القضية الفلسطينية التي تُعد من أهم القضايا التي يُوليها الوطن العربي بأكمله أهمية كبرى، ولن يتخلى يوماً عن مُساندتها، فالقدس ستظل في قلوب العرب جميعاً حتى يوم الساعة.

ويُطالب الحزب المُجتمع الدولي بتحمل المسئولية والتحرك فوراً لحل القضية الفلسطينية وإعادة الحقوق لأصحابها.