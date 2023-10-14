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نقابة المعلمين تنفى تعديل مواعيد صرف المعاشات أو تقليل الدفعات

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أحمد جودة - القاهرة -  

نفت نقابة المهن التعليمية، مايتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من تغيير مواعيد صرف معاشات المعلمين أو تقليل عدد دفعات صرفها.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن مايتردد بوجود قرارات من هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية فى هذا الشأن من تعديل مواعيد المعاشات، هو عار تماما من الصحة.

وحذر نقيب المعلمين من الانسياق خلف الشائعات، وأن أي قرارات نقابية تخص المعلمين يتم إعلانها على الصفحة الرسمية لنقابة المهن التعليمية، مؤكدا أن جميع أعضاء هيئة مكتب النقابة، يعملون على تطوير وتحسين خدمات وامتيازات المعلمين وليس تقليلها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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