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أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو محى نقيب محامي شمال القاهرة أنه يضع نفسه ونقابته تحت تصرف نقابة المحامين الفلسطينيين في ظل الحرب الإجرامية التي يشنها الإحتلال على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا زمن القوة وتلك اللحظة فاصلة في ميلاد أمة، وأن غزة لا ينتظرها إلا النصر والتحرير.

نقابة محامي شمال القاهرة تضع نفسها تحت تصرف "المحامين الفلسطينيين"

وقال عمرو محى الدين في رسالته: "نضع أنفسنا وجميع إمكانيات نقابتنا تحت تصرف الزميلات والزملاء في فلسطين، وجاهزون لتلبية أية مطالب أو احتياجات يمكننا أن نقدمها لكم دعما وإسنادا للجهود الكبيرة التي تقومون بها ضد جرائم الاحتلال الصهيوني وفظائعه بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية".

ونقل نقيب محامي شمال القاهرة لإخواننا في فلسطين وغزة، تضامن الشعب المصري معهم وتضامن جموع المحامين مع نضالهم وكفاحهم.

وأعلن عمرو محى الدين نيابة عن محامي شمال القاهرة التعاون والتنسيق لرصد جرائم الاحتلال عموما وتوثيقها وبما يساعد في مقاضاة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم والهيئات الدولية وفضحه أمام الضمائر الحية في العالم.

كما قرر تفعيل لجنة الإغاثة ودعم الشعب الفلسطيني، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع النقابات الشقيقة ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية الداعمة للأشقاء في فلسطين المحتلة، وتدشين حساب مخصص لدعم الأشقاء الفلسطينيين في نقابة المحامين، ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن، على أن يُخصَّص دخل ما يتم التبرع به لصالح أسر الشهداء.



كما قرر تشكيل لجنة لتوثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرئيلي، كجرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم، تطال النفس البشرية وحقها في الحياة، وتبني قضية الاعتداء الغاشم والمجزرة المروعة التي يتعرض لها شعبنا في فلسطين، لضمان تقديم مرتكيبها للقضاء الدولي لينالوا جزائهم طال الزمان أو قصر.