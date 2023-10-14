نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميد "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة" يترأس اللقاء الدوري بالعاملين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر بأنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة الإنتاج الحربي بالتواصل الدائم مع العاملين بمختلف الجهات التابعة لمتابعة سير العمل، عقد الدكتور فوزي إبراهيم عبدالغني -عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي- لقاءً مع العاملين بالأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري.

قام عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة في بداية اللقاء بتهنئة العاملين ببدء العام الدراسي (2023-2024) مثنيًا على جهودهم خلال العام الماضي وما قدموه من رعاية للطلاب خلال فترة الدراسة والامتحانات وطالبهم بضرورة بذل المزيد من العمل والجهد لإستكمال مسيرة النجاح ولتظل الأكاديمية صرحًا تعليميًا وبحثيًا متميزًا يساهم في تخريج مهندسين أكفاء في المجالات الهندسية الحديثة (الميكانيكية، الكهربائية، الكيميائية) والتي تحتاجها الصناعة، موضحًا أن الغرض الأساسي من هذا اللقاء هو مناقشة الأمور العامة لنظام العمل وشئون التعليم وإستعراض الموقف الحالي مع العاملين بالأكاديمية وكذا الاستماع لمقترحاتهم ومطالبهم والعمل على تحقيقها وتم إستعراض الاستعدادات الخاصة بإستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد «عبدالغني» على أن «الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة» تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعيدين وإداريين على أعلى مستوى، وتتميز الأكاديمية بتبعيتها لوزارة الإنتاج الحربي بإمكانية الاستفادة من الشركات والوحدات التابعة للوزارة في تنفيذ البحوث التطبيقية ومشروعات الطلبة، كما يتم تدريب الطلبة بالإجازات الصيفية بشركات الإنتاج الحربي كلًا حسب تخصصه، فضلًا عن وجود مجمع ملاعب وصالات رياضية، ويتم تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات العلمية المختلفة والانخراط في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بما يُثقل شخصيتهم ومهاراتهم.

وعلى هامش اللقاء شدد عميد الأكاديمية على أهمية استمرار التعاون والتكامل المثمر مع وزارة التعليم العالي لتحويل الأفكار والمشروعات البحثية إلى مخرجات تصنيعية خاصةً في ظل ما تشهده البلاد من طفرة صناعية كبرى والتحول للمجتمع الرقمي وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها الصناعة، وكذا أهمية العمل على تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة مع مختلف الجامعات بهدف تبادل الخبرات والمعرفة وربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة للمساهمة في نهضة البلاد.