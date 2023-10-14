محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بوردان في منشأة القناطر

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أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب التنفيذ في مشروع محطة الصرف الصحي بوردان بمركز ومدينة منشأة القناطر.

واطلع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، من رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر محمد عبد الراضي علي اليات العمل الجارية والوقوف على ما انتهى إليه من اعمال. ووجه محافظ الجيزة، بإزالة أية معوقات تعيق أعمال إنشاء المشروع والمتابعة باستمرار للأعمال المنفذة لسرعة الانتهاء من محطة الصرف الصحي. FB_IMG_1697303832040 FB_IMG_1697303829979 FB_IMG_1697303828113 FB_IMG_1697303826038 FB_IMG_1697303824488 FB_IMG_1697303822803 FB_IMG_1697303821056 FB_IMG_1697303819344 FB_IMG_1697303817183