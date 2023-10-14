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محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بوردان في منشأة القناطر

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أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب التنفيذ في مشروع محطة الصرف الصحي بوردان بمركز ومدينة منشأة القناطر.


واطلع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، من رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر محمد عبد الراضي علي اليات العمل الجارية والوقوف على ما انتهى إليه من اعمال.

ووجه محافظ الجيزة، بإزالة أية معوقات تعيق أعمال إنشاء المشروع والمتابعة باستمرار للأعمال المنفذة لسرعة الانتهاء من محطة الصرف الصحي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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