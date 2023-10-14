الارصاد تكشف عن خريطه سقوط غدا بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 أكتوبر 2023 09:51 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة غدًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرًا وحتى السابعة صباحًا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى مدن القناة ووسط سيناء

انخفاض درجات الحرارة

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا في الساعات المتأخرة من الليل وأول الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارًا على سيناء، معتدل الحرارة ليلًا.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسي لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر في الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف في الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء.