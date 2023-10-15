نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب ومحافظ الجيزة يعقدان لقاءً حواريًا موسعًا مع الكيانات الشبابية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالكيانات الشبابية في محافظة الجيزة، وذلك بمركز شباب بشتيل، تحت شعار "شبابنا يصنع مستقبلنا"، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار الاستراتيجية نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشباب والكيانات الشبابية بالمحافظة.

بدء اللقاء، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض توضيحي بالفيديو حول انجازات الدولة المصرية وبخاصة في قطاعي الشباب والرياضة، وعرض موجز عن مركز شباب بشتيل الذي يستضيف اللقاء الحواري، وكلمة ترحيبية لمدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وحديث قصير لكل كيان من الكيانات الشبابية لحث شباب مصر علي المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

استمع وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة والسادة الحضور، لإنجازات كل كيان شبابي، وخطط الكيانات الشبابية خلال الفترة المقبلة وما ستقدمه الكيانات الشبابية خدمة للشباب والمجتمع تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، في ظل استحقاق انتخابي قادم.

وفي بداية كلمته، توجه الدكتور أشرف صبحي بالتحية والتقدير لقواتنا المسلحة والشرطة علي جهودهما في حماية أمننا الداخلي والخارجي، لافتًا إلي دعم القيادة السياسية لكافة شباب مصر على كافة المستويات، موضحًا أن الكيانات الشبابية لها تأثير إيجابي كبير على الشباب خلال الفترة الماضية، مشيرًا أن الوزارة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات.

ونوه الوزير إلي تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الوعي لدى الشباب المصري بالأوضاع الراهنة والعمل على توحيد الشباب نحو إدراك طبيعة ما تواجهه الدولة من تحديات تتطلب الاصطفاف الوطني والمشاركة في صنع القرار بطرح الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية، ومساعدتهم على التصدي للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل، داعيًا الشباب إلي المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والشبابية، وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، والعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.

ولفت الوزير إلي أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي،، والعمل علي الدعم الكامل لكل المشروعات والبرامج والمبادرات المبتكرة من الكيانات الشبابية، موجهًا بتوسيع وتكثيف الأنشطة والمبادرات التي تشجع الشباب على المشاركة السياسية خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: " أعبر عن سعادتي البالغة بهذه الدعوة الكريمة لتواجد وسط شباب المحافظة، الشباب يعطيني دفعة قوية في العمل، في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قدمت المحافظة 1800 مشروع قومي خلاف المشروعات الأخري في مختلف المجالات".

وأضاف المحافظ أن تلك اللقاءات من شأنها قطع الطريق على كل من تسول له نفسه التعدى على عقولهم أو تعكير عقائدهم بسموم فكرية الهدف منها إستغلال طاقاتهم لهدم أوطانهم وتهديد أمنه وسلامته.

وثمن محافظ الجيزة التعاون القائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة والذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب، لافتآ بأن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية بتنظيم عددآ من المعارض لأصحاب المنتجات الحرفية واليدوية التي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر إلى السيد محافظ الجيزة على المجهودات الكبيرة التي يبذلها داخل محافظة، وحرصه الشديد على تأهيل وتدريب شباب المحافظة، مشيدًا بحجم الإنجازات داخل المحافظة، والذي يتماشى مع سرعة العمل والإنجاز في الدولة المصرية.

حضر الفعاليات محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والمحافظة، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الشعبية وأعضاء المركز وأهالى المنطقة.

وزير الشباب ومحافظ الجيزة يعقدان لقاءً حواريًا موسعًا مع الكيانات الشبابية

وزير الشباب ومحافظ الجيزة يعقدان لقاءً حواريًا موسعًا مع الكيانات الشبابية

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