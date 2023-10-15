نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يجوز تأخير الزكاة والصدقات في يد الجمعيات الخيرية؟ الإفتاء تجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” عن هل يجوز تأخير الزكاة والصدقات في يد الجمعيات الخيرية؟.

قائلة: لا حرج على الجمعيات الخيرية ولا على أصحاب أموال الزكاة والصدقات والكفارات في تأخير الأموال في يد الجمعيات، ما دام ذلك تابعًا لمصلحة الفقراء وحاجتهم؛ فمن المقرر شرعًا أنه يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى مستحقيها، والوكيل يقوم مقام مُوَكِّله في كافة تصرفاته.

والأصلُ في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا إذا كان ذلك لمصلحةٍ معتبرةٍ؛ كالإنفاق الدوري على الفقير، أو ترشيد استهلاكه، لا مَطلًا من الغني وتكاسلًا عن أداء حق الله في المال.