وزير الرى يتابع أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 09:31 صباحاً - - إستعراض أنشطة الهيئة في مجال الرفع المساحى للمشروعات القومية الكبرى ومواقع مبادرة "حياة كريمة" ومشروع الأحوزة العمرانية

- الدكتور سويلم يوجه بإستمرار التنسيق القائم بين الهيئة وكافة الجهات بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية

- إستعراض موقف أعمال حصر وتحديد أملاك الأفراد والجهات المختلفة ، وأعمال تثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة

- إنتاج الخرائط الطبوغرافية لتخطيط المشروعات القومية والتخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع أنشطة هيئة المساحة في مجال الرفع المساحى للمشروعات القومية الكبرى وإجراءات صرف تعويضات نزع الملكية الخاصة بها ، وأعمال الرفع المساحي لمواقع مبادرة "حياة كريمة" بمختلف محافظات الجمهورية ، وأعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية (مدن – قرى - كفور - عزب – نجوع) .

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق القائم بين الهيئة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية .

كما إستعرض سيادته موقف أعمال حصر وتحديد أملاك الأفراد والجهات المختلفة التي تقوم بها الهيئة ، وأعمال تثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات صرف التعويضات .

كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتى يتم إتاحتها في صورة رقمية وورقية .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة ، والسيدة الأستاذة/ رشا يوسف رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة المساحة ، والسيد الأستاذ/ أشرف عبد المجيد مدير عام الشئون المالية بهيئة المساحة ، والسيد المهندس/ أحمد عمر بالمكتب الفني للسيد الوزير .