السيدة انتصار السيسى تتلقى اتصالا هاتفياً من السيدة أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 05:32 مساءً - تلقت السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، اتصالا هاتفياً من السيدة أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى خلاله تأكيد الاعتزاز بالعلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والتركي، مع تأكيد الحرص على دفع جهود التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة تمكين المرأة، وتعزيز رعاية الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب، ودور المؤسسات الاجتماعية في دعم التنمية وبناء القدرات.

كما شهد الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصةً على الصعيد الإنساني، وسبل تنسيق وتكاتف الجهود الدولية والإقليمية في هذا الصدد، حيث استعرضت السيدة قرينة السيد الرئيس الجهود المصرية في هذا الصدد، لاسيما ما يتعلق بتوفير ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان غزة، وتسخير كافة موارد الدولة المصرية لتقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين.