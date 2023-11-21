هتغيب 3 أيام يا مدام .. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة أسيوط

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسيوط والوادى الجديد،، في بيان لها عن خريطة قطع المياه لمدة ثلاثة أيام كاملة ،في المحافظة، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.

وأشارت مياه أسيوط والوادى الجديد ، في بيانها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 3 أيام من الساعة 8 مساء يوم الاثنين الموافق 2023/11/20 وحتى الساعة 8 مساء الخميس 2023/11/23، بسبب التطهير فى إطار الخطة الدورية لصيانة المروقات ورفع كفاءة المحطات لتقديم جودة أفضل للمشتركين

وأكدت شركة المياه في محافظة أسيوط والوادى الجديد عن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه اليوم الثلاثاء الموافق 21 من الشهر الميلادي الجاري، عن مدينة الوليدية مطالبة جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة