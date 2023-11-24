الرئيس السيسي: ما يحدث فى غزة يجعل بيئة الحياة فى القطاع مستحيلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 12:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع وزراء خارجية اسبانيا وبلجيكا، نحتاج إلى مساعدة القطاع لأن ما يحدث الآن يجعل بيئة الحياة في قطاع غزة مستحيلة، وبالتالي هذا تهجير قسرى خارج قطاع غزة .

وتابع الرئيس السيسى: هناك توافق والرئيس بايدن أكد لى أنه لن يسمح بتهجير قسرى خارج القطاع، وهذا الأمر تم تجديده مع أصدقائنا رئيس دولة اسبانيا ورئيس دولة بلجيكا، ومن جانبي أكدت هذا بالأمس وأكرره اليوم "نحن في مصر لن نسمح بذلك"، لقد استقبلنا 9 ملايين شخص نتيجة ظروف مختلفة عن الظروف الموجودة في قطاع غزة، ومن استقبلناهم كانت لديهم ظروف أمنة - بلادهم موجودة محدش هياخدها - لكن القطاع أمر مختلف، وبالتالي "احنا قولنا أن هذا أمر لن نسمح به ولن نقبله لا التهجير القسرى ولاتصفية القضية الفلسطينية.