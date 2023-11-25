نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة تنظم قافلة توعوية بمدينة الحوامدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، قافلة مائية شاملة بمدينة الحوامدية؛ لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة الحوامدية.

وأشار المهندس منصور بدوي، إلى تنوع فعاليات القافلة لتشمل رفع عينات مياه عشوائية للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى قيام فريق التوعية بتنفيذ حملات طرق أبواب لحث ربات الأسر بالمنازل على أهمية ترشيد استهلاك المياه من خلال إتباع السلوكيات الصحيحة، وتجنب السلوكيات الخاطئة، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتوعية بمخاطر إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وتأثيرها في تكرار الطفوحات.

وفي السياق ذاته، استطلع فريق التوعية أراء المواطنين بنطاق خدمة محطتي مياه الشرب ومعالجة الحوامدية، في إطار الاستطلاعات الدورية التي تُجرى للوقوف على مدى سلامة ومأمونية المياه وأمن تداول الصرف الصحي، وذلك من خلال إعداد دراسات من شأنها المساهمة في تقييم وإدارة المخاطر المحتملة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة؛ سعيًا إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى تعريف المواطنين بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والخط الساخن لتلقي الاستفسارات والشكاوى، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك.

