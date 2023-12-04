غزة: انتشار الأمراض المعدية في القطاع.. ورصدنا حالات مصابة بالكوليرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 12:32 صباحاً - قال أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة في غزة، إن العدوان الإسرائيلي ركز كل عدوانه على كل مناطق غزة فهو يريد إنهاء الوجود الفلسطيني في القطاع إما بالقتل أو التهجير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 316 شهيدا ارتقوا جراء المجازر الإسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية وصلوا للمستشفيات، و660 جريحا، وعددا كبيرًا تحت الانقاض واللافت إلى أن 70% من ضحايا العدوان من الأطفال والنساء.

وأكد أنه 281 من الكوادر الصحية استشهدوا، وما زال عدد كبير منهم مفقود حتى الآن، بالإضافة إلى استهداف 58 مؤسسة صحية وتدمير 56 سيارة اسعاف، إضافة لخروج 26 مستشفى عن الخدمة ويوجد 4 مستشفيات تعمل فقط في جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال أقدم على اعتقال 35 من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى الشفاء، ويقوم باستجوابهم تحت التعذيب القاسي، وهو يريد النيل من المنظومة الصحية لأنه لايريد لها القيام بمهامها بإنقاذ حياة الجرحى حتى يجبرهم على النزوح للجنوب.

وذكر أن أجساد الشهداء والجرحى التي وصلت إلى قطاع غزة بها إصابات غير معتادة مثل بقر البطون وتمزق الأجساد والحرق وغيرها من التي تدل على أن الاحتلال يستخدم أسلحة محرمة دوليا.