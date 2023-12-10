الوطنية للانتخابات تعلن بدء فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 09:32 صباحاً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وبدء عملية الاقتراع وتوافد الناخبين للإدلاء بآرائهم.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

ووفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويبدأ التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساء، ويوم 13 ديسمبر تنتهي عملية الفرز وترسل المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية بالبلاد، بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لنحو 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة.

وتشكل الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم بالمراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة بانتخابات الخارج برئاسة أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.