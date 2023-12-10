مسيرة بالسيارات في الهرم للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 10:30 صباحاً - حرص عدد من المواطنين على تنظيم مسيرة بالسيارات فى منطقة الهرم حاملين أعلام مصر منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.