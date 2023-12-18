الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بجهود مصر لوقف نزيف الدماء بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 08:31 مساءً - أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بجهود مصر لوقف نزيف الدماء بقطاع غزة، وأكد حرصه على التنسيق مع مصر للخروج من الأزمة الجارية، والعمل على تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وفقا لقناة القاهرة الأخبارية.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.