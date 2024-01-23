بينهم سيدة.. ضبط 5 هاربين من 217 سنة سجن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 03:36 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط مدير شركة تسويق إلكتروني - مقيم بمحافظة الجيزة؛ لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 112 سنة وكفالات مالية في 82 حكم جزئي بتهم تبديد وشيكات ونصب واستيلاء.

كما ضبطت أجهزة الأمن مالكة محل ملابس؛ مطلوب التنفيذ عليها بالحبس 51 سنة وكفالات مالية في 73 حكم، ومالك مصنع رخام؛ مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 41 سنة وكفالات مالية في 47 حكم جزئي.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط موظف بالمعاش وعامل؛ مطلوب التنفيذ عليهما بالحبس 54 سنة وكفالات مالية في 80 حكم قضائي.

بمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.