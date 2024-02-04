الارشيف / أخبار مصرية

نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالحوامدية وأبو النمرس (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالحوامدية وأبو النمرس (صور) 1/2
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالحوامدية وأبو النمرس (صور) 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالحوامدية وأبو النمرس (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية علي المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مدينة  الحوامدية ومركز أبو النمرس لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لايجاد حلول سريعة لها.

وتفقد نائب المحافظ الجيزة، اعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للتطوير والرصف بمدينة الحوامدية 
حيث تابع النائب أعمال التوسعة ووضع البلدورات وطبقة السن بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط حتي كورنيش النيل تمهيدا لبدء أعمال الرصف.
ووجه الشهابي برفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة 
كما تابع النائب، أعمال اصلاح خط مياه الشرب بشارع صلاح سالم
كما تفقد نائب المحافظ أعمال تركيب بلاط الانترلوك  بالشوارع الخلفية لمركز الشرطة واستكمال أعمال التطوير والرصف بشارع ٦ أكتوبر بمدينة أبو النمرس.
واختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية نزلة الأشطر ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية بني يوسف بمركز أبو النمرس. 
 

IMG-20240204-WA0030
IMG-20240204-WA0030
IMG-20240204-WA0029
IMG-20240204-WA0029
IMG-20240204-WA0033
IMG-20240204-WA0033
IMG-20240204-WA0032
IMG-20240204-WA0032
IMG-20240204-WA0036
IMG-20240204-WA0036
IMG-20240204-WA0034
IMG-20240204-WA0034
IMG-20240204-WA0038
IMG-20240204-WA0038
IMG-20240204-WA0037
IMG-20240204-WA0037
IMG-20240204-WA0043
IMG-20240204-WA0043
IMG-20240204-WA0045
IMG-20240204-WA0045
IMG-20240204-WA0046
IMG-20240204-WA0046
IMG-20240204-WA0040
IMG-20240204-WA0040
IMG-20240204-WA0039
IMG-20240204-WA0039
IMG-20240204-WA0042
IMG-20240204-WA0042
IMG-20240204-WA0047
IMG-20240204-WA0047
IMG-20240204-WA0041
IMG-20240204-WA0041
IMG-20240204-WA0048
IMG-20240204-WA0048
IMG-20240204-WA0044
IMG-20240204-WA0044
IMG-20240204-WA0020
IMG-20240204-WA0020
IMG-20240204-WA0021
IMG-20240204-WA0021
IMG-20240204-WA0023
IMG-20240204-WA0023
IMG-20240204-WA0022
IMG-20240204-WA0022
IMG-20240204-WA0025
IMG-20240204-WA0025
IMG-20240204-WA0024
IMG-20240204-WA0024
IMG-20240204-WA0027
IMG-20240204-WA0027
IMG-20240204-WA0026
IMG-20240204-WA0026
IMG-20240204-WA0031
IMG-20240204-WA0031
IMG-20240204-WA0028
IMG-20240204-WA0028
IMG-20240204-WA0035
IMG-20240204-WA0035
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا