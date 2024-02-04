نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالحوامدية وأبو النمرس (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية علي المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مدينة الحوامدية ومركز أبو النمرس لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لايجاد حلول سريعة لها.

وتفقد نائب المحافظ الجيزة، اعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للتطوير والرصف بمدينة الحوامدية

حيث تابع النائب أعمال التوسعة ووضع البلدورات وطبقة السن بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط حتي كورنيش النيل تمهيدا لبدء أعمال الرصف.

ووجه الشهابي برفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة

كما تابع النائب، أعمال اصلاح خط مياه الشرب بشارع صلاح سالم

كما تفقد نائب المحافظ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الخلفية لمركز الشرطة واستكمال أعمال التطوير والرصف بشارع ٦ أكتوبر بمدينة أبو النمرس.

واختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية نزلة الأشطر ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية بني يوسف بمركز أبو النمرس.



