التنمية المحلية: تعرض تقريرا عن نهضة مصر العمرانية خلال المنتدى الحضري العالمي 2024

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، كواليس لقاء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأشاد الدكتور خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التنسيق بين الجانبين فيما يخص استضافة الوزارة للعديد من الفاعليات المحلية والدولية المهمة ودعم جهود الدولة المصرية في ملف التنمية الحضرية المستدامة، لافتا إلى أنه تم تقديم الشكر لقيادات برنامج الأمم المتحدة على كل الدعم الذى يتم تقديمه لمصر فيما يخص تجهيزات استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر "WUF12"، خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر القادم.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، على ضرورة التنسيق على مدار الأسبوع بين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة للخروج بالدورة القادمة بالقاهرة بصورة تليق باسم مصر، لافتا إلى أنه سيتم عرض النجاحات التى حققتها مصر فى مجال التنمية الحضرية والعمرانية وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والنهضة التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الماضية تحت رئاسة الرئيس السيسي.