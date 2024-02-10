نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خنقته بإيشارب.. التفاصيل الكاملة لتخلص سيدة من زوجها اللعوب داخل مدرسة بالشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدم بارد وداخل أحد مدارس مدينة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة، وفي الساعات الأولى مع بزوغ دوت الخليج، وتملك الشيطان من تفكير الزوجة، التي خططت للتخلص من زوجها.

أقدمت سيدة على إنهاء حياة زوجها خنقًا بإيشاربها الحريمي، بسبب الزواج عرفيًا من سيدة آخرى، لتسول لها نفسها ويهيء الشيطان لها أن نار قلبها لن تهدأ سوى بهذه الطريقة البشعة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الشيخ زايد ثان، بلاغا من سيدة زوجة المجني عليه، يفيد بعثورها على جثة زوجها مخنوقًا بإيشارب حريمي، داخل غرفته المخصصة للحراسة بالمدرسة، وعلى الفور أنتقلت قوات الشرطة لفحص البلاغ وبيان ملابسات الواقعة.

وأسفر فحص ضباط قسم شرطة الشيخ زايد ثان بقيادة العميد محمد امين رئيس مباحث قطاع اكتوبر عن العثور على جثة رجل أربعيني مخنوقًا بايشارب حريمي، وان المبلغ عن الواقعة زوجته التي حضرت اليه لمساعدته في تنظيف المدرسة قبل بدء التيرم الثاني من العام الدراسي، فعثرت عليه جثة هامدة، وعلى الفور شكل اللواء محمد الشرقاوي فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

ومنذ الوهلة الأولى إتجهت اصابع الإتهام والشك إلى زوجة المجني عليه والمبلغة بالواقعة، بسبب تناقض أقوالها حول كيفية اكتشافها الجريمة، وأرتباكها عدة مرات عند توجيه الأسئلة إليها حول علاقتها بزوجها ومدى وجود خلافات بينهما.

كما اكدت المعاينة عدم وجود اقتحام للمدرسة أو تكسير لأبواب أو شبابيك أو بعثرة في غرفة الحارس المجني عليه تدل على وجود سرقة أو فقدان أي من أثاث أو أجهزة معامل المدرسة كما خنقه بايشارب حريمي يدل على وجود العنصر النسائي في الجريمة.

بتضييق الخناق على الزوجة، مع استمرار استجوابها ومناقشتها، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعترفت بأنها من قامت بإنهاء حياة زوجها بايشاربها بعدما يأست من تصرفاته الصبيانية وزواجه عرفيا عليها اكثر من مرة وتعدد علاقاته النسائية المحرمة حيث كان يستغل فترات اقامته في المدرسة طويلا بحجة عمله ويقيم علاقات آثمة مع السيدات وعندما واجهته اعترف لها قائلا: "ايوة بعرف ستات وبتجوز عرفي واللي عندك اعمليه".

واستكملت الزوجة اعترافها قائلة، أن إصرار زوجها على خيانتها والطريق الحرام أنهى قدرتها على تحمل تصرفاته، وقررت التخلص منه فلفت الايشارب على رقبته وخنقته حتى فارق الحياة وعندما تأكدت من موته قامت بإبلاغ الشرطة لإبعاد الشبهة عنها.

وتم تسجيل اعترافات الزوجة كاملة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.