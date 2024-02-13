انت الأن تتابع خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13 فبراير.. الجو هيتلج من بكرة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن البلاد مازالت مـتأثرة بكتل هوائية صحراوية تؤدي إلى رفع قيم درجات الحرارة، حيث ترتفع عن المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات.
حالة الطقس اليوم
- وعن حالة الطقس اليوم، قالت غانم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 23 درجة، حيث يسود طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، محذرة من انخفاض درجات الحرارة ليلا على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح درجة الحرارة الصغرى ما بين 15 إلى 16 درجة.
الطقس الأيام المقبلة
- وحذرت من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة اليوم على معظم محافظات الجمهورية، مما سيؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار غير المؤثرة على الإسكندرية ومطروح والعريش ومدن القناة.
- ونوهت بأن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار اعتبارا من الغد الأربعاء، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق يعمل على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة مع وجود فرص سقوط أمطار مؤثرة على السواحل الشمالية وتصل إلى القاهرة الكبرى، ويعد يوم الخميس هو ذروة موجة التقلبات الجوية.