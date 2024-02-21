نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “التعليم” تعلن الفائزين فى المسابقة القومية للمبتكر الصغير لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤..

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فعاليات "المسابقة القومية للمبتكر الصغير" للمراحل الثلاث (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتى ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي"، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس بأن المسابقة تأتى انطلاقا من حرص الوزارة على إعداد جيل قادر على التعلم والابتكار والإبداع والبحث العلمي بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية ومواكبة تحديات المستقبل، وفي إطار رؤية الوزارة لتعزيز الإبداع والتفكير الإبداعي بين الطلاب.

وأضاف الرائد العام أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الأفكار والابتكارات والمهارات الريادية بين الطلاب الموهوبين في جميع المراحل الدراسية وتحفيزهم على التفكير الخلاق، وإتاحة حلول جديدة تواجه التحديات العلمية والتقنية، وتدريب الطلاب الباحثين على منهجية الاستقصاء العلمي في البحث والتفكير.

وأوضح أحمد موسى أن الطلاب يشتركون في تلك المسابقة بأفكار ومشاريع في مجالات متنوعة قابلة للتنفيذ الفعلي من واقع المقررات الدراسية أو موضوعات أخرى لكل مرحلة على أساس علمي، وأن موضوعات المسابقة تضمنت للمرحلة الابتدائية ابتكار وسيلة أو إيجاد مصادر بديلة لترشيد استهلاك المياه، وابتكار جديد لحل مشكلات بيئية مجتمعية، أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فتتضمن تصميم مشروع لترشيد الطاقة الكهربية، وابتكار جديد لحل مشكلات بيئية مجتمعية، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية فتتضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات (الطب، الصناعة، البيئة)، وابتكار جديد لحل مشكلات بيئية مجتمعية.

وأشار موسى إلى أن شروط المسابقة هى ألا يكون قد سبق حصول المشروع المقدم على أى مركز في مسابقات أخرى، وأن يكون قائم على عمل فردي لا يشترك فيه أكثر من طالب، وتعتمد فكرة العمل المقدم على الابتكار والتجديد وأن يكون قابل للتطبيق وذو جدوى اقتصادية، وأن تكون خامات المشروع متوفرة في البيئة، وأن يقدم المشروع مكتوب ورقيا مع تصميم (رسم كروكي) للعمل موضح بها اسم ونوع المشروع مرفق به تقرير مفصل عن الفكرة العلمية، ولديه الوعي بمبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية.

وأعلن موسى نتيجة المسابقة والتي تضمنت الفائزين فى المرحلة الابتدائية وهم عمر فتحى محمد العزبى من مدرسة سعاد زغلول ت.أ بمديرية كفر الشيخ الفائز بالمركز الأول، والطالب كيرلس باسم شفيق فكرى من مدرسة السلام ع.ث.م بمديرية أسيوط الفائز بالمركز الثانى، وأحمد محمد محمد الصاوى من مدرسة الأورمان الرسمية لغات بمديرية الجيزة الفائز بالمركز الثالث، وحسام مصطفى فكرى من مدرسة العهد الحديث بمديرية الغربية الفائز بالمركز الرابع، ومحمد باسم السيد عبد الحليم من مدرسة كيما الجديدة بمديرية أسوان الفائز بالمركز الخامس.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فقد فازت الطالبة عايدة محمد الشحات من مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بمديرية الدقهلية بالمركز الأول، وياسين أحمد ممدوح من مدرسة مجمع الشهداء بمديرية الشرقية بالمركز الثانى، ومينا عصام عزت من مدرسة الحياة الرسمية لغات من مديرية الجيزة بالمركز الثالث، ويوسف أحمد شوقى من مدرسة عمر بن عبدالعزيز الإعدادية بنين بمديرية الغربية بالمركز الرابع، ومحمد رضا السيد إبراهيم من مدرسة الشهيد مهيد الهوارى الرسمية لغات بمديرية الإسكندرية بالمركز الخامس.

أما بالنسبة للمرحلة الثانوية، فقد فاز عبدالله محمد جمال من مدرسة صدقى سليمان الثانوية بمديرية القاهرة بالمركز الأول، وسالم حمادة الصاوى من مدرسة السلام الخاصة بمديرية الدقهلية بالمركز الثانى، ومحمد أحمد سيد محمد من مدرسة بهتيم الثانوية بنين بمديرية القليوبية بالمركز الثالث، وفاز عبدالله محمد بكر من مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بمديرية الغربية بالمركز الرابع، وفازت سلمى أحمد نبيل من مدرسة السيدة زينب الثانوية من مديرية قنا بالمركز الخامس.

وأضاف موسى أنه تم تكريم جميع المشاركين بالتصفية النهائية لمسابقة المخترع الصغير، وسيتم تكريم الطلاب المخترعين الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى على مستوى الجمهورية للمراحل الثلاث بحوافز مالية.

