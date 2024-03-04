طقس اليوم الإثنين.. دافئ نهارًا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 23

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 08:29 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 العظمى 21

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 02 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 13 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 13 والعظمى 28