نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير أسعار السلع الأساسية في الأسواق - السبت 16 مارس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الأسواق يوم السبت 16 مارس 2024 تباينًا في أسعار بعض السلع الأساسية، حيث شهدت ارتفاعًا في أسعار السكر والفول، بينما شهد سعر الزيت انخفاضًا، وظلت أسعار السلع الأخرى مستقرة، إلى جانب استقرار أسعار الدواجن والبيض بأنواعها المختلفة، وفقًا لبيانات مركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار السلع الأساسية

1. **سعر الأرز المعبأ:**

- متوسط سعر الكيلو: 34.32 جنيه.

2. **سعر السكر المعبأ:**

- متوسط السعر: 45.76 جنيه (زيادة بقيمة 4 جنيهات).

3. **سعر الفول المعبأ:**

- متوسط السعر: 63 جنيه للكيلو (زيادة بقيمة 3 جنيهات).

4. **سعر الدقيق المعبأ:**

- سعر الكيلو: 27.97 جنيه.

5. **سعر زيت عباد الشمس:**

- متوسط السعر للتر: 93.28 جنيه (انخفاض بقيمة 6 جنيهات).

6. **سعر العدس المعبأ:**

- سعر الكيلو: 73 جنيه.

7. سعر المكرونة المعبأة:**

- سعر الكيلو: 31.52 جنيه.

أسعار البيض والدواجن

أسعار البيض

البيضة البلدي: 6.28 جنيه.

- البيض الأبيض: 5.65 جنيه.

- البيض الأحمر: 5.7 جنيه.

أسعار الدواجن

كيلو الدواجن البيضاء: 106 جنيهات.

- كيلو الدواجن البلدي: 126 جنيه.

أسعار اللحوم

- **أسعار اللحوم:**

- لحوم الكندوز: 313 جنيها للكيلو.

- لحوم الحمراء: 411 جنيها للكيلو.

من خلال هذه البيانات، يتضح تباين الأسعار في الأسواق اليوم وفقًا لتحديثات مركز معلومات مجلس الوزراء.