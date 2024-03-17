نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الذكرى 1084لتأسيسه.. الجامع الأزهر كامل العدد بآلاف المصلين من مصر وعواصم العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اصطف آلاف المصلين اليوم الأحد في الليلة الثامنة من شهر رمضان ‏المبارك، ذكرى مرور 1084 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، خاشعين لله يبتغون فضله ورضوانه، وقد جاءوا من ربوع ‏مصر، ومن عواصم العالم المختلفة من الدارسين بالأزهر والمقيمين والزائرين لمصر، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة وحرص كبير على إحياء الأجواء الرمضانية ودعم الصائمين في التزود من خيرات الشهر الفضيل وبركاته، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

وتقدم المصلين الدكتور محمدالضويني، وكيل الأزهر، وسعادة السفير عبد العزيز مطر، سفير المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ حسن عراقي، وكيل لجنة مراجعة ‏المصحف، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وتقام صلاة العشاء من سورة الأنعام برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورتي الأنعام والأعراف برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، ورواية ورش عن نافع المدني، ورواية هشام عن ابن عامر الشامي.

ويؤُّم المصلين اليوم في الجامع الأزهر في صلاتي العشاء والتراويح الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، والدكتور محمد العوضي، كبير باحثين بالجامع الأزهر، والدكتور محمد رفاعي زلط، مدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والشيخ أحمد أنور، معلم القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية، والشيخ عيد كامل عراقي، مدرس القراءات بمعهد قراءات الخازندارة بشبرا. ويؤم المصلين في صلاة فجر الأحد الدكتور محمد العوضي، كبير باحثين بالجامع الأزهر، مع التلاوة من سورة الأعراف.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.