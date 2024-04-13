من غير متروح ولا تيجي.. طريقة اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. ضيفهم وانت في مكانك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين لعام 2024 حيث يعتبر من الإجراءات الهامة التي يجب السعي إليها لضمان حصتك في التموين، حيث تقوم وزارة التموين بالتضامن مع وزارة التجارة لتيسير الخدمات على المواطنين وذلك من خلال إضافة المواليد إلكترونياً بكل سهولة من خلال بوابة مصر الرقمية لذلك تعرف على التفاصيل.
خطوات إضافة المواليد
يمكنك التعرف على خطوات إضافة المواليد من خلال الخطوات التالية وهي كالتالي.
- يمكنك الدخول على منصة مصر الرقمية والضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- سوف يظهر أمامك أيقونة إدخال الرقم القومي واسم الشخص صاحب بطاقة التموين.
- يتم ظهور صفحة جديدة يمكنك من خلالها اختيار أيقونة خدمات التموين ثم الضغط على إدخال أفراد جدد ثم قم بالضغط على إدخال المواليد من القائمة المتاحة على الشاشة.
- الخطوة التالية هي كتابة الرقم القومي الخاص بالطفل وكتابة الإسم كاملاً والضغط على اختيار ابن أم ابنة.
- وبعد ذلك الضغط على أيقونة حفظ البيانات.
الأوراق المطلوبة لتسجيل المواليد
لتسجيل المواليد على بطاقة التموين سوف تحتاج إلى بعض الأوراق حتى يتم التسجيل وهي كالتالي.
- صورة من شهادة ميلاد الطفل يتم إرفاقها مع البيانات.
- صورة من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة.
- تقديم مع الأوراق صورة من بطاقة الوالد وإذا كان الوالد متوفى فيتم إرفاق ما يثبت ذلك.
- إذا كانت الأسرة تحصل على معاش من تكافل وكرامة سوف تحتاج إلى إرفاق ما يثبت ذلك مع الأوراق.
