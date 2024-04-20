انت الأن تتابع خبر بكرة .. قطع المياه 7 ساعات عن هذه الأماكن في الأقصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة الأقصر عن قطع المياه غدًا الأقصر الموافق 21 أبريل 2024، بسبب بعض الأعمال التي يتم القيام بها خلال الفترة الجارية.

وأعلنت شركة

المياه والصرف الصحي بمحافظة الأقصر في بيانها الذي نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أنه سيتم قطع المياه لمدة 7 ساعات متواصلة، بداية من الساعة السادسة صباحًأ ختي الساعة الواحدة ظهرًا من نفس اليوم.

أماكن قطع المياه