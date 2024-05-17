خالد أبو بكر: القوة تحكم الأرض.. من ينفذ قرار العدل الدولية لو صدر ضد إسرائيل؟

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 12:36 صباحاً -

علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على مرافعات جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، واتهامات إسرائيل بتصعيد "الإبادة" التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في جنوب القطاع الفلسطيني.

وأضاف خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إنه من الواضح أنه لا يوجد قرار أو قوة قادرة على إيقاف الحرب الإسرائيلية، في ظل هجمات بربرية على شعب أعزل، بدون سلاح.

واستنكر أبو بكر، التواطؤ الغربي حيال ما يحدث في قطاع غزة، في ظل موقف أمريكي داعم وغربي صامت، قائلًا:"من سيذهب لتنفيذ قرارات العدل الدولية لو طلعت؟، أمر يجعلك تفقد أي أمل بالقانون الدولي.. للأسف إحنا في غابة مش مجتمع دولي.. القوة تحكم الأرض".