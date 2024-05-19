القاهرة الإخبارية: رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان يؤكد تعرض قطاع غزة لكارثة إنسانية كبرى بعد سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 02:30 مساءً - قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، للقاهرة الإخبارية، إن قطاع غزة يتعرض لكارثة إنسانية كبرى، بعد سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 35.386 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79.366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.