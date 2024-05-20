بتوجيه من وزير الخارجية: سفارة مصر في كازاخستان توفد بعثة قنصلية إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 01:28 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه فى إطار متابعة أوضاع الطلاب المصريين في جمهورية قيرغيزستان على خلفية المشاجرات والاعتداءات التى تعرض لها عدد منهم هناك، وجه السيد سامح شكرى وزير الخارجية السفارة المصرية فى كازخستان، باعتبارها تتولى مهمة التمثيل غير المقيم فى قيرغيستان، بإيفاد بعثة قنصلية على الفور إلى العاصمة القرغيزية "بيشكيك"، والتي تبعد حوالي ١٢٠٠ كيلو متر من مقر سفارة مصر فى كازخستان، للاطمئنان على أمن وسلامة الطلاب المصريين والتأكد من توفر جميع حقوقهم وحسن التعامل معهم، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة مع السلطات القيرغيزية.

وكشف المتحدث الرسمى، بأن البعثة القنصلية انتقلت فور وصولها مطار "بيشكيك" إلى مبنى "تاتان" والذي يضم ٦٠٠ طالباً مصرياً، وعقدت لقاءات مباشرة مع الطلاب واطمأنت على أوضاعهم وسلامتهم، وقامت البعثة القنصلية بالتنسيق مع السلطات المحلية لتوفير الحماية اللازمة للطلاب سواء داخل مقار سكنهم أو أثناء تنقلاتهم، فضلا عن المطالبة بمرور دوريات الشرطة بشكل منتظم لتوفير التأمين اللازم. كما قدمت البعثة الإرشادات والنصائح للطلاب للحفاظ على سلامتهم، مؤكدةً على ضرورة التزامهم بعدم الخروج في أوقات متأخرة وخاصة بشكل فردي والالتزام بتعليمات الشرطة المحلية.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن البعثة القنصلية استقبلت أربعة من الطلاب المصريين الثمانى المحتجزين على إثر المشاجرات التى وقعت، وتم الاطمئنان علي سلامتهم، وجارى العمل على الإفراج عن الأربعة المتبقيين.

هذا، وقد وجه القطاع القنصلي بوزارة الخارجية باستمرار البعثة القنصلية المصرية في قيرغيزستان لبضعة أيام لعقد المزيد من اللقاءات مع الطلاب المصريين وأقطاب الجالية للتأكد من استقرار أوضاعهم، والتواصل المستمر مع المسئولين القرغيز على كافة المستويات للتأكيد من توفير الحماية اللازمة والرعاية للجالية المصرية.

وتهيب وزارة الخارجية بكافة أبنائها الدارسين في قيرغيزستان الالتزام بالقواعد والقوانين المتبعة، وعدم تعريض أنفسهم للمخاطر أو المسائلة القانونية، واستمرار الحفاظ على المظهر الحضارى لأبناء مصر فى الخارج.