سامح شكرى يتوجه إلى طهران للمشاركة في مراسم العزاء الرسمي للرئيس الإيراني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 10:28 صباحاً - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكرى وزير الخارجية توجه صباح الأربعاء ٢٢ مايو الجاري إلى العاصمة الإيرانية طهران، لتمثيل مصر في مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيرانى الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية يوم الأحد ١٩ مايو إثر حادث أليم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن السيد سامح شكرى سوف يعود بمشيئة الله إلى أرض الوطن عقب مشاركته في مراسم العزاء، مؤكداً تضامن جمهورية مصر العربية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق.