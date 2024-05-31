نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تطلق برنامجًا جديدًا لتعزيز التعليم الرقمي والشراكات الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس جلسة "دور الشراكات في تعزيز التعليم والابتكار والتكامل التكنولوجي" التى نظمها المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد IIOE Egypt Center ومقره جامعة عين شمس، بحضور الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر للجامعة تحت عنوان " التحالف والشراكات".



وذلك فى إطار اهتمام الجامعة بتحقيق إستراتيجية الدولة في مجال التحول الرقمي وتطوير وبناء الشراكات الدولية مع الجهات المعنية، ومن أهمها منظمة اليونسكو بهدف الارتقاء بمنظومة التعليم واتباع أحدث الاستراتيجيات الدولية في مجال التعلم الإلكتروني. ناقشت الجلسة القوة التي تحملها الشراكات ودورها في تعزيز الاستخدام الفعال لأدوات الابتكار في مجال التعليم.



ترأس الجلسة الأستاذ الدكتور مصطفي رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات وProf. Lu Chunsheng مستشار وزير التعليم بسفارة الصين في مصر والأستاذة الدكتورة سناء راضي نائب رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد NAQAEE لشئون التعليم العالي.



وقد أكد الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة أهمية الشراكات في تعزيز الاستخدام الفعال لأدوات الابتكار في التعليم وأهمية بناء شراكات فعالة ومستدامة بين المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد ومؤسسات التعليم العالي المصرية، وذلك لتعزيز التعليم وتحسين جودته، وتعزيز الابتكار والتكامل التكنولوجي في مجال التعليم العالي.



وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور (Prof. JIN Li)، مدير المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي التابع لليونسكو UNECO-ICHEI على أهمية دور الشراكة مع المركز المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد، ومع جميع الشركاء من هيئات تعليمية أو شركات تكنولوجيا المعلومات أو مؤسسات بحثية وتطويرية في تطوير برامج تأهيل اعضاء هيئة التدريس للتعليم الرقمي، وعرض التقنيات المتطورة والأدوات الرقمية التي يمكن دمجها بشكل فعال في بيئات التدريس والتعلم.



واعلنت الأستاذة الدكتورة مني عبد العال الزاهري مدير مركز استراتيجيات وبحوث التعليم بجامعة عين شمس ومدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد IIOE Egypt اطلاق برنامج تأهيل اعضاء هيئة التدريس للتعليم الرقمي IIOE Micro-certification program launch بوصفه من احدث مشروعات المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي التابع لليونسكو UNECO-ICHEI.



وضمت الجلسة عرض Prof. LIM Cher Ping الخبير بالمعهد الدولي للتعليم عن بعد (IIOE) - المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي التابع لليونسكو UNECO-ICHEI لمفهوم الذكاء الاصطناعي للتعليم والتعلم في التعليم العالي.



وأضاف Prof. SIT Fung مدير المعهد الدولي للتعليم عن بعد IIOE –المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي التابع لليونسكو UNECO-ICHEI التعريف بمنصة التعلم IIOE وكيفية تكاملها مع أدوات الذكاء الاصطناعي.



وأشار الأستاذ الدكتور إبراهيم معوض عميد كلية علوم الحاسب – جامعة المنصورة الجديدة على تعريف الجامعة الذكية كمجموعة من القدرات الذكية. وتناولت الأستاذة الدكتورة غادة الخياط رئيس مركز الابتكار التربوي والتعليم عن بعد "ADIP" - جامعة الإسكندرية موضوع التعلم المفتوح والمبتكر لأهداف التنمية المستدامة.



واعقب الجلسة نقاش حول تمكين العملية التعليمية من خلال الأدوات التكنولوجية والابتكار وتم استعراض بعض دراسات الحالة والتحديات والدروس المستفادة من تجارب مؤسسات التعليم العالي المصرية. حيث أدارت الجلسة الدكتورة داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الإلكتروني بجامعة عين شمس ونائب مدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد IIOE Egypt وشارك كلا

وقد اختتمت الفعالية بجلسة بعنوان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للطلاب برئاسة كلا من ا.د. حنان كامل عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس وا.د. رانيا صلاح وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب جامعة عين شمس.



وقد تناولت الجلسة عرض د. محمد يسري المدرس المساعد بكلية الهندسة جامعة عين شمس ورئيس فريق الدعم الفني والاعلامي بالمركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد IIOE Egypt التعريف بمقرر "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" للطلاب الذي تم إنتاجه من خلال مشروعات المركز المصري واتاحته لجميع الجامعات الشريكة وأخيرا شارك طلاب جامعة عين شمس متمثلين في الطالب عمر أسامة بالفرقة الخامسة بكلية الطب والطالبة سلمي حاتم بالمستوي الخامس بكلية الصيدلة بعرض بعنوان صوت الطلاب - التعلم الإلكتروني بين الواقع والتحديات والتطلعات.