وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تفويج حجاج الجمعيات الأهلية.. ووصول آخر الأفواج إلى مكة المكرمة.. غدا

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، حيث يكتمل اليوم السبت وصول حجاج الجمعيات الأهلية المتجهين إلى المدينة المنورة أولًا، حيث يغادر حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظات "القاهرة والجيزة والدقهلية" مطار القاهرة الدولي متجهين إلى المدينة المنورة ليكتمل بذلك وصول 3590 جاحا إلى المدينة المنورة.



ومن المقرر أن يغادر غدا الأحد الموافق 9 يونيو آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة، حيث تغادر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظات "أسيوط والمنوفية وشمال سيناء" ليكون الإجمالي العام الذي وصل مكة المكرمة 4175 حاجا.



يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة، وذلك لترأس البعثة، حيث حرص على تفقد الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بتذليل أي صعوبات قد تواجه الحجاج من أجل أن يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.



رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يصل إلى الأراضي المقدسة.. ويطمئن على الخدمات المقدمة للحجاج





والتقى عبد الموجود عددا من حجاج الجمعيات الأهلية واستمع لآرائهم في الخدمات المقدمة لهم في الأراضي المقدسة من توافر الرعاية الطبية وتواجد الوعاظ والواعظات لاستشارتهم في أي أمور تتعلق بمناسك الحج، بالإضافة إلى تواجد المشرفين بجانبهم للعمل على تلبية احتياجاتهم في أى وقت.