هيئة الأرصاد تعلن ذروة الصيف بمصر فى يوليو وأغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 08:35 مساءً - أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هو البداية الرسمية لفصل الصيف وتعامد الشمس ويستمر الفصل 3 أشهر، مشيرة إلى أن ذروة الضيف في مصر تكون شهري يوليو وأغسطس، ومن أبرز التوزيعات الضغطية في فصل الصيف التعرض لمنخفض الهند الموسمي وهو الذي يؤثر على البلاد حاليا.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي ام سي، أن موسم الهند الموسمي يغطي أجزاء من آسيا وأفريقيا ومناطق من أوروبا وتصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة ومع مرور الكتل الهوائية على البحر المتوسط تقل مستويات الكتلة، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعات في نسب الرطوبة يجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى.

وتابعت: "من أبرز الأمور في فصل الصيف هو وجود نسب رطوبة مرتفعة في الجو ونسب الرطوبة المرتفعة تكون في الأماكن الساحلية وتتجاوز الـ95%"، لافتة إلى أنه مع بداية فصل الصيف بدأت قيم درجات الحرارة ترتفع وفي بداية ارتفاعات تدريجية بمعدل من درجتين إلى 3 درجات والعظمى مع نهايات الأسبوع ستكون 38 درجة مئوية.