الارشيف / أخبار مصرية

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية.. وتؤكد ”جروبات” الغش فشلت

0 نشر
0 تبليغ

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية.. وتؤكد ”جروبات” الغش فشلت

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 11:29 صباحاً - أكدت وزارة الترببة والتعليم والتعليم الفني أن كل ما نشر من صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص امتحان اليوم ليس له أي علاقة بالامتحان.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم السبت - إن "جروبات" الغش على تطبيقات التواصل الاجتماعي فشلت حتى اللحظة في نشر أو تداول أي ورقة امتحانية.

ويستأنف طلاب الثانوية بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم السبت، امتحانات العام الدراسي (2023 - 2024)، في المواد المضافة للمجموع، بامتحان اللغة العربية، حيث وصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements