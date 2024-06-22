التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية.. وتؤكد ”جروبات” الغش فشلت

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 11:29 صباحاً - أكدت وزارة الترببة والتعليم والتعليم الفني أن كل ما نشر من صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص امتحان اليوم ليس له أي علاقة بالامتحان.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم السبت - إن "جروبات" الغش على تطبيقات التواصل الاجتماعي فشلت حتى اللحظة في نشر أو تداول أي ورقة امتحانية.

ويستأنف طلاب الثانوية بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم السبت، امتحانات العام الدراسي (2023 - 2024)، في المواد المضافة للمجموع، بامتحان اللغة العربية، حيث وصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.